(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Полицейские Набережных Челнов вернули владелице украденное инвалидное кресло, сообщается на официальном сайте УМВД России по Набережным Челнам.

фото: челны.16.мвд.рф

Молодая жительница Набережных Челнов собиралась выйти на прогулку со своим ребенком, но не обнаружила на привычном месте детской инвалидной коляски. Из-за нехватки места в квартире, кресло приходилось хранить в подъезде. Сотрудники полиции отдела «Автозаводский» оперативно отреагировали на заявление о пропаже. Они опросили жильцов дом и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Было установлено, что кресло похитили женщина. В кратчайшие сроки подозреваемую задержали.

Предполагаемая воришка объяснила стражам порядка, что не планировала красть кресло. Идея возникла спонтанно во время застолья у подруги. Та пожаловалась, что у нее есть родственник-инвалид, который не может выйти на улицу без специальной коляски. Тогда подозреваемая вспомнила, что видела в подъезде одного из домов нужное кресло-каталку. Женщины вызвали такси и отправились «на дело».

При обыске в квартире задержанной было обнаружено похищенное имущество. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Накануне инвалидное кресло было возвращено хозяйке. Она поблагодарила сотрудников полиции и поздравила их с Днем защитника Отечества.