Минниханов предложил включить частные музеи в туристические маршруты

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Сегодня во время посещения ряда казанских музеев Президент РТ Рустам Минниханов предложил продумать формы поддержки негосударственных музеев Казани и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Частные музеи тоже должны входить в туристические маршруты и экскурсионные программы, считает Минниханов.

Президент посетил музей оружия «Дух воина», который находится на территории Пушечного двора в Казанском Кремле. В экспозиции музея представлена коллекция, раскрывающая историю оружия и вооружения татар и их предков в историко-культурном контексте.

Лидер республики осмотрел кинжалы из бронзы, сабли, наконечники стрел и др.