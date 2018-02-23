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Культура

Минниханов предложил включить частные музеи в туристические маршруты

23 февраля 2018, 14:14 , Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов предложил включить частные музеи в туристические маршруты Президент Татарстана посетил музей оружия «Дух воина» в Казанском Кремле.

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Сегодня во время посещения ряда казанских музеев Президент РТ Рустам Минниханов предложил продумать формы поддержки негосударственных музеев Казани и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Объезд музеев г.Казани

Частные музеи тоже должны входить в туристические маршруты и экскурсионные программы, считает Минниханов.

Объезд музеев г.Казани

Президент посетил музей оружия «Дух воина», который находится на территории Пушечного двора в Казанском Кремле. В экспозиции музея представлена коллекция, раскрывающая историю оружия и вооружения татар и их предков в историко-культурном контексте.

Объезд музеев г.Казани

Лидер республики осмотрел кинжалы из бронзы, сабли, наконечники стрел и др.


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