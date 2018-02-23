В СБУ заявили о предложении запретить на Украине Россотрудничество

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Служба безопасности Украины не раз ставила перед Советом нацбезопасности и обороны страны вопрос о необходимости внести Россотрудничество в перечень нежелательных организаций, заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на УНН.

«Нами в 2015 – 2016 годах неоднократно подавались письма СНБО, но реакции нет. Письма остались без рассмотрения», — цитирует Кононенко издание.

Ранее сообщалось, что националисты провели в центре Киева марш, приуроченный к годовщине начала массовых убийств на Майдане в 2014 году. Во время шествия они напали на здание Россотрудничества, отделения Сбербанка и Альфа-банка.