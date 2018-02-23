Челнинская учительница стала дипломантом международного конкурса имени Бианки

(Набережные Челны, 23 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинская учительница Елена Степанова приняла участие в церемонии чествования победителей Международной литературной премии имени Виталия Бианки в Минске. Челнинка стала обладательницей диплома в номинации «Поэзия».

Премия имени Виталия Бианки учреждена в 2015 году с целью поиска талантливых авторов, пишущих о природе и животных.

Церемония награждения состоялась в Минской ратуше. В ней приняли участие представители Министерства культуры Беларуси, Посольства РФ в Республике Беларусь, Союза писателей Беларуси.

Почетным гостем стал внук знаменитого писателя-натуралиста Александр Бианки. Он является правонаследником всего творчества Виталия Бианки и входил в состав жюри конкурса.

Учительница из Набережных Челнов Елена Степанова стала дипломантом премии в номинации «Поэзия» за книгу детских стихов «Ни дня без чудес». Книга была выпущена в прошлом году при поддержке Союза российских писателей. Степанова также является стипендиаткой Министерства культуры Российской Федерации.