В Елабуге открылась выставка фронтовых писем

(Елабуга, 23 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге состоялось открытие передвижной фотовыставки-эстафеты «Письма военных лет. 1941 — 1945гг.». Это один из этапов проекта «Историческая память», запущенного Госкомитетом Татарстана по архивному делу и партией «Единая Россия» в мае прошлого года.

Сегодня письма солдат звучали со сцены, их читали со стендов. Елабужане также подготовили стенд с письмами фронтовика, который также отправится в путь по всей республике.

«Как можешь запасай на зиму картошки и хлеба. Хлеб конечно дорогой запаси тогда картошки. С картошкой и бесхлеба проживешь поменяй мой костюм палто сколько там дадут. Недорожи нечем… Мне отсюда ничего невижу окромя взрывов снаряд да трескоток пулеметов а больше ничего. Быть может что нибудь я написал грубо простите совершено башка не варит», – пишет родным из Танайки солдат Степан Пермяков.

«Всего на фронт из Елабуги отправились 14 тыс. солдат, из них вернулись лишь половина. С каждым днем все меньше ветеранов, мы должны помнить об их подвиге, о тех страшных днях. Чтобы молодое поколение об этом помнило», – обратилась к участникам заместитель руководителя районного исполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

В рамках проекта «Историческая память» елабужане собрали 69 писем. Все они были отсканированы и отправлены в республиканскую интернет-базу. Среди них фронтовое послание Алексея Зарубина. В своем письме он радуется подарку жены, которая в письмо вложила белый платочек, и очень трогательно благодарит ее за дорогой подарок.

Когда-то такие треугольники из серой бумаги были самым желанным и долгожданным подарком и для семьи Владимира Мироваева. На выставке он со слезами на глазах перечитывал чужие письма. Его дед погиб в плену, а единственное дошедшее до родных письмо от Тимофея Мироваева, сгорело на пожаре. «Я его не видел никогда. Он в 1942 году в Смоленской области попал в плен к немцам. В плену был с односельчанином, который потом моим родным рассказал его историю. Говорил, что в плену их кормили опилками, было так невыносимо тяжело, поэтому группа пленных решила бежать, а дед не смог, потому что у него не было сил. Он остался, а те, кто решился на побег, спаслись», – поделился елабужанин.

Во время открытия выставки звучали военные песни и стихи, а театр-студия «Белый квадрат» подготовила постановку «Дневники блокадного Ленинграда».

Передвижная выставка-эстафета будет работать во всех городах и районах Татарстана. В Елабуге она открыта до 25 февраля, а затем отправится в Нижнекамск.