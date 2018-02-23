Сборная России по хоккею поборется за «золото» Олимпиады

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Мужская сборная России по хоккею обыграла сборную Чехии в полуфинале олимпийского турнира со счетом 3:0 и вышла в финал.

Сборная России подтверждает реноме главного фаворита олимпиады, заметно превосходя всех соперников по своему потенциалу. Вот и в полуфинале, куда россияне попали впервые с 2002 года, наша сборная не оставила особых шансов крепкой сборной Чехии, чей состав на 90 процентов составлен из действующих и бывших игроков КХЛ, включая нападающего казанского «Ак Барса» Иржи Секача.

Судьба матча, который россияне провели в режиме эконом, была решена во втором периоде, когда в ворота сборной Чехии влетели две безответные шайбы после бросков Никиты Гусева и Владислава Гаврикова, 2:0. Попытки чехов как-то изменить ход поединка не привели к успеху. И точку в матче поставил Илья Ковальчук, отыгравший в «Ак Барсе» в сезоне 2004 — 2005 гг., он поразил пустые ворота сборной Чехии.

Соперником России в финале будет победитель второго полуфинального поединка Канада — Германия, он начнется сегодня в 15:10 по московскому времени.

Финальный матч стартует 25 февраля в 7:10. Завтра команда Секача сразится в матче за бронзу с проигравшим в паре Канада — Германия. Напомним, что цвета страны Кленового листа защищает форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. Сборная России играла в финале Олимпиады последний раз в 1998 году в японском Нагано, где проиграла чехам.