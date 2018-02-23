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Спорт, Происшествия

Названа причина смерти полицейского после драки с участием фанатов «Спартака»

23 февраля 2018, 13:42

51-летнего полицейского привезли в больницу с остановкой сердца, и через час он скончался.

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Полицейский Иносенсио Алонсо Гарсия скончался в Бильбао в день ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком из-за проблем с сердцем, заявили в полиции страны Басков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что в четверг после столкновений между болельщиками «Атлетика» и «Спартака» скончался один полицейский. 

51-летнего полицейского привезли в больницу с остановкой сердца, и через час он умер.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что осуждает стычки болельщиков «Атлетика» и «Спартака» и ведет переговоры с властями, чтобы получить данные об инцидентах.

Матч в Бильбао закончился победой «Спартака» со счетом 2:1, но московские спортсмены не смогли выйти в 1/8 финала по сумме двух встреч.


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