«Рубин» пополнил ряды кубанским хавбеком

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» подписал долгосрочный контракт с 21-летним полузащитником молодежной сборной России Игорем Коноваловым, сообщается на клубном сайте.

Футболист будет выступать за казанскую команду под 15-м номером.

Игорь Коновалов родился 8 июля 1996 года в Белореченске Краснодарского края. Центральный полузащитник. Выступал за молодежную команду московского «Спартака» (2014), краснодарскую «Кубань» (2014 — 2018). В сезоне 2015/16 сыграл в трех матчах Премьер-лиги. В сезоне 2017/18 сыграл за «Кубань» 2 матча Кубка России и 23 матча ФНЛ, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.

Сам Коновалов так прокомментировал переход в «Рубин» «Чемпионату»: «Сразу бросается в глаза, что "Рубин" очень серьезный клуб с большими задачами. Долго шел к этому шагу в своей карьере, рад возможности поработать под руководством Курбана Бекиевича Бердыева и надеюсь оправдать его ожидания. В команде собраны классные футболисты, многие из которых являются игроками своих сборных. Для меня очень важно, чтобы "Рубин" побеждал и поднялся как можно выше в турнирной таблице», — сказал Игорь.

Ранее зимой казанцы пополнили свои ряды полузащитниками Павлом Могилевцем, Ивелином Поповым, Кристианом Нобоа, Вячеславом Подберезкиным. Примечательный факт — Бердыев пригласил исключительно хавбеков.

25 февраля в испанской Марбелье «Рубин» проведет последний контрольный матч в зимнем антракте чемпионата России с норвежским «Русенборгом». 27 февраля в «Пирамиде» команда встретится со своим болельщиками, где представит новичков.