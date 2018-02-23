(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Огромная мурена напала на дайвера-поляка в Южной Африке, сообщает РИА «Новости».
Польский дайвер Бартош Лукасик совершал погружение в бухте Содвана в Южной Африке. Молодой человек хотел осмотреть коралловый риф и сделать несколько фото- и видеосъемок. В какой-то момент он заметил, что его преследуют две огромные мурены. Одна из хищниц подплыла поближе к аквалангисту и внезапно накинулась на него. Парню пришлось экстренно покинуть коралловый риф и подняться на поверхность.