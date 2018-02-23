Челнинский «Союз отцов» стал обладателем Всероссийской премии «Папа года»

(Набережные Челны, 23 февраля, «Татар-информ»). Региональная общественная организация «Союз отцов», действующая в Набережных Челнах, вошла в ТОП-10 обладателей Четвертой Всероссийской премии «Папа года» в номинации «Лучшая организация России». Об этом сообщает председатель челнинского «Союза отцов» Юрий Соленов.

Премия «Папа года» основана Фондом поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» в 2014 году. За прошедшие годы премией отмечены десятки отцов из разных регионов страны, в том числе из нашего города.

Юрий Соленов примет участие в церемонии награждения лауреатов, которая состоится 24 февраля в Москве.

«Наши достижения — результат постоянного командного труда не только „Союза отцов“, но и руководства города и республики, — подчеркивает председатель Юрий Соленов. — За девять лет сделано немало. Нашу поддержку получили сотни семей, особое внимание мы уделяем одиноким отцам. Мы также вышли с инициативой учредить Всероссийский праздник „День отца“. Мы и дальше будем способствовать укреплению роли отца в современном обществе».