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Медведева поблагодарила Президента России за шанс выступить на Олимпиаде

23 февраля 2018, 12:38

Фигуристка поздравила российских мужчин с 23 февраля.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая «серебро» на Олимпиаде в Пхенчхане, поздравила россиян с 23 февраля и поблагодарила Президента России Владимира Путина за возможность выступить на Играх. Об этом сообщает Чемпионат.com.

«Хотелось бы сказать большое спасибо нашему Президенту за такие огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь и поздравлять наших мужчин с 23 февраля!» — сказала Медведева. 

Ранее Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Евгению Медведеву и Алину Загитову с медалями Олимпиады.


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