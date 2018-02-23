Медведева поблагодарила Президента России за шанс выступить на Олимпиаде

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая «серебро» на Олимпиаде в Пхенчхане, поздравила россиян с 23 февраля и поблагодарила Президента России Владимира Путина за возможность выступить на Играх. Об этом сообщает Чемпионат.com.

«Хотелось бы сказать большое спасибо нашему Президенту за такие огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь и поздравлять наших мужчин с 23 февраля!» — сказала Медведева.

Ранее Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Евгению Медведеву и Алину Загитову с медалями Олимпиады.