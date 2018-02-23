В Челнах в честь 100-летия Красной Армии прозвучали оружейные залпы

(Набережные Челны, 23 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах у мемориального комплекса парка Победы во время митинга, посвященного 100-летию Красной Армии, прозвучали оружейные залпы. Так ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, офицеры в отставке, кадеты отдали дань памяти защитникам Отечества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Возле мемориала почетную вахту памяти в этот день несли кадеты школы № 49. На митинге выступили глава администрации Автозаводского района Раушан Усманова, председатель Правления Военного комитета при Союзе Торгово-промышленной палаты города Набережные Челны Анатолий Лапуть и другие.

Заместитель начальника отделения военного комиссариата Центрального и Автозаводского районов Рамзи Матросов дал высокую оценку изменениям, произошедшим в парке Победы.

«За короткий промежуток времени была проведена капитальная реконструкция этого поистине святого для каждого из нас места. Парк Победы сегодня стал по-настоящему знаковой для Челнов площадкой», — сказал он.

Память о погибших солдатах присутствующие почтили минутой молчания под залпы оружия. В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику «Лавровый венок».