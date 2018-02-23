«Тойота» превратилась в автохлам от столкновения с башкирской фурой в Татарстане

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). От столкновения с башкирской фурой в Татарстане сильно пострадал автомобиль «Тойота», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла поздно вечером на автодороге Сарманово – Азнакаево. О происшествии сообщили очевидцы по единому номеру вызова экстренных служб 112. К месту ДТП выехали спасатели ПСЧ-32.

В ДТП пострадали два человека. Один из пострадавших 44-летний водитель фуры.

Прибыв на место аварии, пожарные увидели, что оба автомобиля серьезно деформированы. Японская легковушка от удара превратилась в «автохлам» – вся пассажирская сторона оказалась вмятой в салон, лобовое и боковые стекла разбиты. Не исключено, что иномарка не подлежит восстановлению. Фуре, с башкирскими номерами, досталось чуть меньше. От столкновения грузовик слетел с трассы в кювет.