США допускают возможность удара против правительственных войск Сирии

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). США не исключают возможности применения военной силы против правительственных войск Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Никки Хейли

«Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия», — заявила Хейли во время своей речи в Институте политики Чикагского университета.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не считают российские Су-57 угрозой для своих военных операций на территории Сирии.