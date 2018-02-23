Видео: Татьяна Навка получила травму на льду во время катания с дочерью

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Фигуристка Татьяна Навка неудачно упала на лед, катаясь с трехлетней дочерью Надеждой. Видео падения спортсменка выложила в Instagram`e.
«Улыбнитесь, Вас снимают!» – подписала ролик Навка.
«Таня, Вы как себя чувствуете? Удар такой, мне аж больно стало», «Таня, вы удачно приземлились? С Вами все хорошо?» – обеспокоились поклонники.
Другие отметили, что «Татьяна – настоящая», а некоторые и вовсе предположили, что фигуристка «переборщила с красным».
Сейчас Навка отдыхает вместе с дочерью на горнолыжном курорте в компании Ольги Слуцкер и Кристины Орбакайте.
Следом Татьяна выложила ролик, на котором Надя осваивает горные лыжи. «В спортивной семье спортивные дети», – гласит комментарий к ролику.
⛸⛸⛸ Улыбнитесь, Вас снимают!!!🙈🎥 video by @slutsker #татьянанавка #тожепадает😜
В спортивной семье спортивные дети 💪🏽🎿⛸ #всенаспорт #надеждапескова👼 #спортэтожизнь