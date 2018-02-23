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Политика

В Пентагоне не считают российские Су-57 угрозой для операций в Сирии

23 февраля 2018, 10:42

США собирается продолжить военные операции в Сирии должным образом, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). США не считают российские Су-57 угрозой для своих военных операций на территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Эрика Пэхона.

«Мы не считаем, что эти истребители (Су-57 — прим. Т-и) станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом», — заявил он.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что на авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились два российских истребителя пятого поколения Су-57.

Информированные источники подтвердили эту информацию.


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