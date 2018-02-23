Глава МИД Британии заявил об «обязательстве» противостоять России

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). У Великобритании есть «обязательство» противостоять России в «решительной и взвешенной» манере, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишет «Газета.ру».

«У нас есть обязательство противостоять России в решительной и взвешенной манере. Это означает сохранение наших связанных с Крымом санкций против России до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские Соглашения на востоке Украины не принимаются во внимание», — написал Джонсон в статье для внешнеполитического ведомства.

Текст Джонсона приурочен к четырехлетию присоединения Крыма к России. Политик также написал, что посмотрел документальный фильм «Крым. Путь на Родину» и в заявлении использует данные, которые он узнал из фильма.