«Роснефть» в День защитника Отечества встречает клиентов подарками

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Приятный сюрприз ждал сегодня мужчин, приехавших залить топливо в своего железного коня на АЗС «Роснефти». Те, кто является участниками программы лояльности компании, получили при покупке дополнительные баллы к базовому зачислению. Кроме того, бонусы были зачислены и участникам программы «BP Club» АЗК BP.

Все клиенты АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» получили еще и перчатки, без которых никак не обойтись настоящему мужчине при обслуживании своего авто.

Данил: На «Роснефти» хорошее топливо — это факт. У них сеть по всей стране, крупная компания, которая вызывает доверие. Я сам уже года четыре езжу только на их заправки. Сервис очень достойный, операторы всегда все объяснят. Иногда покупаю здесь мелкие аксессуары в машину. Картой «Семейная команда» пользуюсь, активно коплю баллы — скоро начну тратить.

Стоит отметить, что программа лояльности «Семейная команда» основана на командном принципе участия: присоединяясь к ней, участник получает не одну, а сразу три карты, привязанных к единому бонусному счету, и может копить баллы вместе с членами семьи и друзьями. Баллы можно копить, не только заправляясь на «Роснефти», но и приобретая товары у партнеров — в их список входят больше 180 компаний различного уровня.

«Семейную команду» компания планирует развивать и дальше: предполагается внедрить в нее игровой маркетинг, улучшить мобильное приложение и запустить сервис для анализа предпочтений клиентов.