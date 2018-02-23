Надежда Савченко предсказала «большую войну» в Европе

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Через несколько лет наступит «большая война», которая затронет многие европейские страны, заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Миротворческая миссия не решит вооруженный конфликт в Донбассе, считает Савченко.

«Я думаю, выхода есть два: года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», — сказала парламентарий в эфире телеканала ZIK.

По мнению Савченко, иной вариант развития событий это «смена власти на Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути».