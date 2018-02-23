(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Жизни шестерых человек унесло столкновение фуры и автобуса на Кузбасе, сообщает РИА «Новости».

Авария произошла около часа ночи по местному времени в Чебулинском районе Кемеровской области. Пассажирский автобус «Хайгер» следовал из Красноярского края на горнолыжный курорт Шерегеш. В какой-то момент заднюю часть автобуса стало заносить, и он вылетел на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с грузовиком «Вольво» с самарскими номерами.

От удара фуру и автобус разбросало по разным сторонам дороги. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

В момент столкновения в автобусе находилось 52 человека. К сожалению, жертв избежать не удалось. В результате ДТП погибли шесть человек – пять пассажиров автобуса и водитель фуры. Еще 14 пострадавших были госпитализированы с различными травмами в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

После смертельного ДТП на Кузбасе МЧС России по Красноярскому краю открыло «горячую линию»: 8 391 275 16 17.