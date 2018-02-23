РИТЭК поздравляет жителей Татарстана с Днем защитника Отечества

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта», депутат Государственного Совета РТ Мухаметвалей Хуснутдинов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые татарстанцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 Февраля – это праздник настоящих патриотов, людей чести, долга, которые готовы взять на себя ответственность за будущее Родины.

Мы помним и чтим заслуги героев и ветеранов Великой Отечественной войны, которые являются ярким примером ратной доблести и гражданского мужества. Лучшие традиции Российской армии продолжает современное поколение защитников. А наша задача, наш долг и обязанность каждодневной работой способствовать устойчивому развитию России. Уверен, высокие результаты нашей созидательной деятельности будут и впредь вносить неоценимый вклад во имя укрепления могущества нашей Отчизны!

Мы знаем цену трудовым победам! Сегодня строятся и расцветают новые города, создается высокотехнологичное и эффективное производство, выполняются социальные обязательства перед нашими гражданами, развиваются важнейшие отрасли экономики, совершенствуется политическая система государства.

Наш выбор очень важен для России, чтобы сегодняшняя мощь страны, внешнеполитическая активность, развитие во всех сферах жизни не утратили свои позиции, а с каждым годом укреплялись с новой силой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы и новых успехов на благо России!» – говорится в поздравлении.