В Казани пройдет образовательный форум для педагогов социальной сферы «Личное дело»

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). В Казани с 23 по 25 февраля пройдет образовательный форум для педагогов социальной сферы «Личное дело». Участниками мероприятия станут 150 педагогов и руководителей детских домов, приютов и школ-интернатов из 70 городов России, сообщает пресс-служба форума.

Мероприятие направлено на поддержку и развитие социальной педагогики в России. Его программа включает лекции и мастер-классы по нескольким направлениям: привлечение средств на собственные проекты, психологические аспекты работы в социальных учреждениях, социализация и профориентация воспитанников учреждений.

По итогам форума будет создана виртуальная площадка с обучающими видеолекциями. «Это необходимо для поддержки педагогов и воспитателей в каждом регионе, чтобы они смогли обмениваться опытом и использовать разработанную базу инструментов и механик для продвижения социальных проектов», – говорится в сообщении пресс-службы.