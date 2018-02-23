Молодежь РТ соберется в Нурлате для разработки межнациональных проектов

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). В следующий вторник в Доме Дружбы народов Нурлатсткого района состоится слет молодежи. Итогом мероприятия станет создание муниципального актива. Об этом сообщили в пресс-службе Нурлатсткого района РТ.

Участников слета ждет насыщенная программа — презентация грантовых конкурсов Росмолодежи, показ фотопроекта «Многоликий Татарстан», а также мастер-класс театра-форума МУВИ. Кроме того, в программу включена беседа на тему профилактики экстремизма и терроризма среди молодых людей, отметили организаторы.

Они добавили, что такие мероприятия нужны для укрепления межнациональной дружбы в молодежной среде республики. Молодежные слеты привлекают всех заинтересованных в создании проектов на межнациональную тематику, уверены создатели мероприятия.