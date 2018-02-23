Роман Шайхутдинов раскрыл секреты успешной карьеры

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Секреты успешной карьеры рассказал участниками IX сезона республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв» министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Встреча состоялась в молодежном центре «Волга», сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Главными темами встречи стали развитие цифровой экономики, электронных услуг и информатизация Татарстана. Министр дал молодым людям ценные советы для построения успешной карьеры и профессионального развития.

«В жизни можно сменить направление своей деятельности 4 — 5 раз, ни в коем случае нельзя этого бояться», — отметил Роман Шайхутдинов.

Встреча прошла в рамках второго очного этапа проекта «Кадровый резерв». Он посвящен основам формирования команды, управленческих навыков, креативного мышления и способов самомотивации. Участники проекта работали в группах по трем направлениям: «Топ-менеджмент НКО», «Менеджмент проектов в сфере молодежной политики» и «Социальные медиа». Обучение прошло в формате лекций, тренингов и сессий.

