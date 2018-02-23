Будущие жильцы проверили качество жилья в «Салават Купере»

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Будущие новоселы лично проинспектировали строящийся дом 10-3 жилого комплекса «Салават Купере». Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда при Президенте РТ.

По итогам инспекции будущие жильцы высказали подрядчику свои пожелания по финишным работам. Дом 10-3 сейчас находится на завершающем этапе строительства, отметили в ГЖФ РТ. Там напомнили, что в него заселятся участники республиканской программы социальной ипотеки.

Дом 10-3 станет девятнадцатым по счету из первой очереди «Салават Купере», который примет новых жильцов, отметили в Госжилфонде.

Программа соципотеки действует в Татарстане с 2005 года. Она обеспечивает жителей республики доступным и качественным жильем в новых домах с чистовой отделкой. Преимущество программы заключается в предоставлении жилья с рассрочкой платежей. После окончания выплат жилые метры переходят в собственность жильцов.

При этом длительность рассрочки может достигать 28,5 лет. Часть платежей можно погасить с помощью компенсации в размере 200 тыс. рублей при рождении ребенка.