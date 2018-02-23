Предприятия Татарстана за неделю вернули около 8 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Суммарная задолженность по заработной плате в Татарстане уменьшилась почти на 8 млн рублей. Именно такую сумму выплатили работникам четыре предприятия республики, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

С долгами перед своими сотрудниками рассчитались три сельхозпредприятия: ООО «Джукетау» Чистопольского района, ООО «Агрофирма Тукай» и ООО «Дружба» Кукморского района. Также с долгами рассчиталось ООО ПСФ «Гидромонтаж» из Заинского района, работающее в сфере обрабатывающего производства. В общей сложности зарплату получили 560 работников.

Вопрос погашения образовавшейся задолженности по зарплате находится на особом контроле республиканской межведомственной комиссии. Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ два раза в неделю публикует данные республиканского мониторинга. Ведомство рекомендует жителям республики оперативно сообщать об имеющихся просрочках, связанных с выплатой зарплаты.