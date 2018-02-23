Генерал армии Махмут Гареев поздравил Клуб офицеров с праздником

(Москва, 23 февраля, «Татар-информ»). Генерал армии, президент Академии военных наук Махмут Гареев поздравил Клуб офицеров, созданный при Полпредстве Татарстана с Днем защитника Отечества.

Махмут Ахметович принял участие в совместном заседании Клуба офицеров и Клуба врачей, которые созданы в Москве при Полномочном представительстве РТ в РФ. Среди членов клуба много военных врачей.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня защитника Отечества, 100-летия Вооруженных сил и 112-летия со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. Встреча состоялась в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко — первом государственном лечебном и медицинском образовательном учреждении России.

Заседание открыл заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации, генерал-майор Равиль Ахметшин.

«Единство наших народов в годы Великой Отечественной войны, желание отстоять свою Родину сыграло большую роль в достижении победы. И мы сегодня должны это достояние беречь. Если мы сумеем сохранить единство народов, тогда наша страна будет непобедима», — сказал 94-летний генерал армии Махмут Гареев.

С приветственными словами перед участниками заседания выступили генерал армии, доктор военных и исторических наук Махмут Гареев, начальник госпиталя — доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков, председатель Клуба офицеров, генерал-полковник Валерий Баранов, академик РАН, известный кардиохирург, председатель Клуба врачей Ренат Акчурин, первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин, представитель Совета ветеранов Татарстана генерал-лейтенант Гафур Тишаев.

Участникам заседания был показан документальный фильм «Исхак Ахмеров. Мистер резидент». Киноленту сняла кинокомпания «Вианж Продакшн» к 100-летию образования ФСБ при содействии Службы внешней разведки России и при поддержке Президента Республики Татарстан.

При показе фильма в зале присутствовали дочь Исхака Ахмерова — Екатерина Исхаковна, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Николаевич Иванов, а также генеральный продюсер кинокомпании «Вианж Продакшн» Ильнур Рафиков.