Героям России в Москве вручили памятные медали Мусы Джалиля

(Москва, 23 февраля, «Татар-информ»). В Москве, в рамках совместного заседания Клуба офицеров и Клуба врачей, созданных при Полпредстве Татарстана, прошла церемония награждения памятными медалями Мусы Джалиля. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и дочь великого поэта, героя Советского Союза Чулпан Мусеевна Залилова вручили памятные награды членам Клуба офицеров.

Медали были изготовлены по заказу Полпредства Татарстана и Землячества Татарстана к 110-летию Джалиля. К юбилейной дате отца Чулпан Мусеевна написала письмо-обращение к почитателям его творчества.

За большой вклад в военно-патриотическое воспитание памятной медалью Мусы Джалиля были награждены полковник Вооруженных Сил России Светлана Ишмуратова, Герои России — Марат Алыков, Владимир Алимов, Венер Мухаметгареев, Леонид Попов, Игорь Уразаев, Герой Советского Союза, уроженец Казани Борис Соколов, генерал-лейтенанты Гафур Тишаев и Шамиль Давлетгильдеев и другие.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня защитника Отечества, 100-летия Вооруженных сил и 112-летия со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля.

Встреча состоялась в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко — первом государственном лечебном и медицинском образовательном учреждении России.