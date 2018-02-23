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Культура

В Свияжске представят монеты и бумажные деньги из частных коллекций

23 февраля 2018, 02:40

Значительную часть экспозиции составляют средневековые монеты, отчеканенные в Булгаре, где находился один из монетных дворов Золотой Орды.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 24 февраля откроется выставка «Деньги любят счет. Монеты и бумажные денежные знаки из музейных и частных коллекций», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Среди ценных экспонатов – монеты периодов правления Александра Македонского, его отца Филиппа, императора Октавиана Августа и Клеопатры.

Значительную часть экспозиции составляют средневековые монеты, отчеканенные в Булгаре, где находился один из монетных дворов Золотой Орды.

Посетителям музея расскажут о «керенках» и премудростях денежного обращения в период Революции и Гражданской войны.

В экспозиции представлены экспонаты Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского К(П)ФУ, Болгарского музея-заповедника, а также частных коллекций.


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