В Свияжске представят монеты и бумажные деньги из частных коллекций

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 24 февраля откроется выставка «Деньги любят счет. Монеты и бумажные денежные знаки из музейных и частных коллекций», сообщается на сайте Минкультуры РТ.



Среди ценных экспонатов – монеты периодов правления Александра Македонского, его отца Филиппа, императора Октавиана Августа и Клеопатры.



Значительную часть экспозиции составляют средневековые монеты, отчеканенные в Булгаре, где находился один из монетных дворов Золотой Орды.



Посетителям музея расскажут о «керенках» и премудростях денежного обращения в период Революции и Гражданской войны.

В экспозиции представлены экспонаты Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского К(П)ФУ, Болгарского музея-заповедника, а также частных коллекций.