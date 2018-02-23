Рафик Мухаметшин: зарубежные труды татарских богословов практически не изучены

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Труды татарских богословов, находящиеся за рубежом, на сегодняшний день практически не изучены. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин.

«И муфтий Камиль хазрат Самигуллин, и наш проректор Рустам Нургалиев, когда были в Медине (там раньше находилось медресе "Казан"), нашли библиотеку с большим количеством книг нашего наследия. Эти труды переписывались, сейчас мы будем сравнивать, насколько они оригинальны и так далее», – рассказал Мухаметшин.

Труды татарских богословов следует искать также в библиотеках Турции, Ирана и других мусульманских стран, уверен ректор академии.

«В частных коллекциях много сохранилось, потому что крупнейшие богословы, в том числе Мохаммад Рамзи и Муса Бигиев, – они же были в эмиграции, они выезжали за рубеж. Я думаю, много интересных вещей сохранилось. К сожалению, в этом смысле никакой системной работы нет.», – добавил собеседник агентства.

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