Пиотровский станет научным руководителем докторанта Болгарской исламской академии

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский станет научным руководителем одного из докторантов Болгарской исламской академии. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал ректор вуза Рафик Мухаметшин.

«Он (Михаил Пиотровский – прим. Т-и) дал согласие взять докторанта с работой по каллиграфии. У меня и у других наших преподавателей будет несколько докторантов. Практически все темы связаны с богословским наследием российских мусульман», – сообщил собеседник агентства.

Болгарская исламская академия начала свою работу в сентябре текущего года. Проект, направленный на возрождение отечественной богословской школы, получил федеральную поддержку. Академия представляет собой высшую степень исламского образования в России.

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