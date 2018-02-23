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Пиотровский станет научным руководителем докторанта Болгарской исламской академии

23 февраля 2018, 08:23 , Фото: Салават Камалетдинов

Пиотровский станет научным руководителем докторанта Болгарской исламской академии Практически все темы докторских диссертаций, по словам ректора вуза, связаны с богословским наследием российских мусульман.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский станет научным руководителем одного из докторантов Болгарской исламской академии. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал ректор вуза Рафик Мухаметшин.

«Он (Михаил Пиотровский – прим. Т-и) дал согласие взять докторанта с работой по каллиграфии. У меня и у других наших преподавателей будет несколько докторантов. Практически все темы связаны с богословским наследием российских мусульман», – сообщил собеседник агентства.

Болгарская исламская академия начала свою работу в сентябре текущего года. Проект, направленный на возрождение отечественной богословской школы, получил федеральную поддержку. Академия представляет собой высшую степень исламского образования в России.

Полный текст интервью размещен на портале «События недели».


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