Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим праздником — Днем защитника Отечества. Лидер республики отметил особую роль, которую играла армия на протяжении всей истории России. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Российским Вооруженным Силам много веков. Нынешние воины являются достойными преемниками доблести и славы легендарных богатырей и дружин Александра Невского, полков Петра Великого и гениального Суворова, солдат 1812 года», — отметил Минниханов.

Он напомнил, что 23 февраля занимает особое место среди дат воинской славы. В этот день была образована Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), которая продолжила и приумножила воинские традиции предыдущих поколений.

«В Татарстане всегда уделялось большое внимание повышению престижа военной службы, подготовке молодежи к выполнению воинского долга, развитию шефских связей с частями и гарнизонами», — подчеркнул Президент РТ.

Он добавил, что военно-патриотическая работа находится под постоянным вниманием государства и общества.