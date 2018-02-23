Все новости Татарстан Россия

Политика

Депутаты Госдумы РФ проведут приемы граждан в Казани

23 февраля 2018, 12:12

Парламентарии пообщаются с татарстанцами в рамках региональной недели работы депутатов Госдумы.
Руководство Татарстана в рамках недели общественных приемов встретится с населением
Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ проведет прием граждан в Казани
Депутаты Госсовета РТ провели прием граждан в Казани
Руководитель региональной общественной приемной «единороссов» провел прием в Камских Полянах
Вагиз Мингазов проведет прием граждан в Казани

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Депутаты Государственной Думы России от Татарстана проведут приемы граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Парламентарии пообщаются с татарстанцами в рамках региональной недели работы депутатов Госдумы.

Так, 27 февраля личный прием граждан проведет член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров; 28 февраля — член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

1 марта с татарстанцами пообщается член Комитета Государственной Думы по международным делам Мурад Гадыльшин. В этот же день состоится прием депутатом Госдумы Маратом Бариевым.

Последнюю неделю каждого месяца парламентарии проводят в регионах, которые представляют. Это позволяет депутатам эффективнее работать на своих территориях и оставаться в контакте с избирателями.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter