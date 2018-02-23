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В Казани откроется экокружок

23 февраля 2018, 23:52

На кружок могут записаться дети в возрасте от 9 до 14 лет.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). В Казани откроется экокружок под названием «Eco Team», регистрация в который завершится 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба молодежной общественной организации «Будетчисто».

На кружок могут записаться дети в возрасте от 9 до 14 лет. Для них подготовили курс по экологии, который будет проводиться во внеучебное время и будет состоять из теории и практики.

Занятия экологического кружка пройдут в два этапа. Для 9 – 11-летних детей уроки стартуют 1 марта и завершатся 31 марта, для детей 12 – 14 лет обучение начнется 1 апреля и продлится до 30 апреля.


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