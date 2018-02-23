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Наука и образование

Российские ученые будут добывать электричество из человеческой крови

23 февраля 2018, 22:33

Полученная таким способом энергия, по идее ученых, будет питать кардиостимуляторы.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Специалисты из Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» будут добывать электричество, используя глюкозу в человеческой крови. Об этом пишут «Известия».

Полученная таким способом энергия, по идее ученых, будет питать кардиостимуляторы.

По словам замглавы отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский институт» Павла Готовцева, ученые провели эксперимент, благодаря которому получили электрический ток мощностью от 15 до 40 микроватт. Как утверждает Готовцев, этой энергии хватит, чтобы поддерживать работу современного кардиостимулятора, не доставляя дискомфорта человеку.


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