В Японии зафиксировали внешнеторговый дефицит почти в 9 млрд долларов

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Японские монетарные власти впервые за восемь месяцев зафиксировали дефицит внешней торговли страны. Он составил 8,9 млрд долларов (943 млрд японских йен — прим. Т-и), пишут «Известия».

Причиной внешнеторгового дефицита стало сочетание выросшего импорта и роста цен на нефть, отмечает издание. Ввоз иностранной продукции в Японию вырос почти на 8 процентов, вывоз показал рост на 12,2 процента. Однако в абсолютных цифрах импорт составил более 66 млрд долларов, а экспорт только 57,3 млрд долларов, уточняют эксперты.

Импорт российской продукции в Японию также показал рост на 2,3 процента. Большую его часть составляют поставки минерального топлива, отметили эксперты.