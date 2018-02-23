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Татарстан присоединится к международной акции «Час Земли»

23 февраля 2018, 23:16

Татарстан присоединится к международной акции «Час Земли» Республика благодаря акции «Час Земли» сэкономит мощность в размере 90 МВт.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). К крупнейшей в мире ресурсосберегающей экологической акции по сохранению электроэнергии «Час Земли» присоединится Татарстан 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Участникам акции необходимо в период с 20.30 до 21.30 выключить свет и все бытовые электроприборы. В этот день на один час по всей республике будет отключена архитектурно-декоративная подсветка зданий, сооружений, освещение жилых домов.

Республика – ежегодный участник международной акции. Мероприятие проводится в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы и символизирует солидарность жителей различных государств в решении проблем энерго- и ресурсосбережения, улучшения экологической ситуации в планетарном масштабе. В 2016 году Казань вошла в число самых активных городов России, принимающих участие в акции «Час Земли». По подсчетам специалистов, сэкономленная мощность Татарстана тогда составила 90 МВт.


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