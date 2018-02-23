Струнный квартет РТ представит в Казани программу, посвященную старинным романсам

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 25 февраля в ГБКЗ им. С. Сайдашева Струнный квартет Татарстана представит программу «Шедевры классики. Старинные романсы» из цикла «Музыка при свечах», посвященную классической камерной музыке XVIII – XIX веков. Об этом сообщает пресс-служба концертного зала.

На вечере прозвучат популярные городские и цыганские романсы, среди которых «Темно-вишневая шаль», «Вдоль по Питерской», «Соловей». Во второй части концерта будут представлены авторские романсы Александра Алябьева, Петра Булахова, Михаила Глинки и Сергея Рахманинова.

В качестве приглашенных солистов выступят известные татарстанские певцы и инструменталисты: Виталий Харисов, Татьяна Кожинова, Светлана Будилова и Кирилл Логинов.