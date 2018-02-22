Челнинцы стали призерами на этапе Всероссийских соревнований по прыжкам на батуте

(Набережные Челны, 22 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинцы стали призерами на этапе Всероссийских соревнований «Надежды России» по прыжкам на батуте среди юниоров. Соревнования завершились в Ярославле.
По итогам соревнования второе место занял Козлов Кирилл (2004 г.р. — КМС), а также третьей стала Альбина Сибгатуллина (2004 г.р. — КМС). Тренируют юных спортсменов Диана Тимеркаева и Татьяна Уразбахтина.
Всего в соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 32 регионов России.
Второй этап всероссийских соревнований среди юношей и девушек 11 — 12 лет, юниоров и юниорок 13 — 16 лет пройдут с 10 по 16 марта в г. Раменское.