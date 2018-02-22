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Челнинцы стали призерами на этапе Всероссийских соревнований по прыжкам на батуте

22 февраля 2018, 23:58

По итогам соревнований второе место занял Козлов Кирилл (2004 г.р. — КМС), а также третьей стала Альбина Сибгатуллина (2004 г.р. — КМС).
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(Набережные Челны, 22 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинцы стали призерами на этапе Всероссийских соревнований «Надежды России» по прыжкам на батуте среди юниоров. Соревнования завершились в Ярославле.

По итогам соревнования второе место занял Козлов Кирилл (2004 г.р. — КМС), а также третьей стала Альбина Сибгатуллина (2004 г.р. — КМС). Тренируют юных спортсменов Диана Тимеркаева и Татьяна Уразбахтина.

Всего в соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 32 регионов России.

Второй этап всероссийских соревнований среди юношей и девушек 11 — 12 лет, юниоров и юниорок 13 — 16 лет пройдут с 10 по 16 марта в г. Раменское.
 


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