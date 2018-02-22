Украинский политолог Суворов прокомментировал драку с телеведущим Норкиным

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Украинский блогер и политолог Дмитрий Суворов прокомментировал драку с телеведущим Андреем Норкиным в эфире телеканала НТВ. Свой комментарий, записанный на видео, Суворов разместил на странице в Facebook.

Суворов сообщил, что из-за слов немецкого депутата Андреаса Маурера его «переполнили эмоции». Драку начал Норкин, который хотел «рвануть тельняшку на груди», сказал украинский политолог.

Суворов извинился перед девушкой-редактором, которая упала в начале драки, но не стал извиняться перед Норкиным.

Ранее сообщалось, что Норкин и Суворов подрались в прямом эфире во время обсуждения ситуации на юго-востоке Украины.