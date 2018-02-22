Дипломат и журналист Валентин Фалин умер на 92-м году жизни

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Бывший председатель правления Агентства печати «Новости» (АПН) Валентин Фалин умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Валентин Михайлович скончался сегодня днем», — цитирует агентство одного из близких Фалина.

Фалин входил в состав руководства АПН, которое является предшественником МИА «Россия сегодня». Много лет он отдал дипломатической службе, в 1971 — 1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете «Известия», в 1986 — 1988 годах был председателем правления АПН.

Валентин Фалин до последнего участвовал в деятельности агентства, был активным членом консультативного совета медиагруппы.