Незрячая Олеся Машейко из Казани попала к Валерию Меладзе в шоу «Голос. Дети-5»

(Набережные Челны, 22 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Незрячая Олеся Машейко из Казани попала в команду к Валерию Меладзе в шоу «Голос. Дети-5». Юная певица исполнила песню певицы Елки «Грею счастье», к ней повернулся только Валерий Меладзе.

«Я в очках, потому что у меня есть проблемы со зрением, я незрячая. Я веселая, добрая, активная. Стараюсь всегда поддерживать всех своих родных и друзей. Люблю слушать музыку, это поднимает мне настроение. Музыка и вокал — это вся моя жизнь», — сказала Олеся перед выступлением.

В 2017 году Олеся Машейко стала победительницей 10-го республиканского фестиваля индивидуальности и таланта «Маленькие принцессы Татарстана 2017».

Олеся учится на отлично в музыкальной школе по специальности флейта, фортепиано и хор. Как она призналась сама, отвечая на вопросы наставников, больше всего она любит позитивную, веселую или нежную музыку.

После выступления Олеси певица Пелагея спела с ней свою песню «В горнице».

До Олеси в нынешнем шоу участвовали Мария Руденко и Полина Терехова, но к ним никто из наставников не повернулся.