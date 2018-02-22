РФ и Аргентина не допустили переправку в Россию почти 400 кг кокаина

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич.

В декабре 2016 года Посольство России уведомило Министерство безопасности о том, что в одном из помещений было обнаружено несколько чемоданов с кокаином, сказала министр.

Во время совместной спецоперации спецслужбы двух стран заменили кокаин на муку и поместили в чемоданы gps-трeкеры. Тогда же полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, которые пытались наладить наркотрафик.

По информации полиции, наркотики предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.

Наркотики находились в здании школы посольства, сообщают аргентинские СМИ. Также в прессе упоминаются имена задержанных, среди которых Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и не раз посещавший Россию, и Александр Чикало, работавший вместе с Близнюком.

Также СМИ говорится, что к наркотрафику причастен бухгалтер Али Абыянов.

Ранее «Известия» писали, что в июле 2017 года полиция Аргентины конфисковала 1839 кг кокаина в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Ее стоимость на черном рынке оценивалась в 45 млн долларов.