В Челнах стартует Всероссийский детский фестиваль песочной анимации «Волшебство»

(Набережные Челны, 22 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах стартует Всероссийский детский фестиваль песочной анимации «Волшебство». Открытие состоится завтра, в 18.00, в ДК «Бумажник».

Сам фестиваль будет проходить в Автограде на протяжении трех дней с 23 по 25 февраля. Организатором выступает школа песочной анимации Алины Хайруллиной, темой выбрана экология.

Как сообщает Алина Хайруллина, в Набережные Челны приедут участники из Казани, Сыктывкара, Оренбурга, Череповца, Ижевска. Все они должны будут показать свои знания в области изобразительного искусства и песочной графики.

Набережные Челны на фестивале представят Алина Идиятуллина, Трофим Пиминов, Диана Юмаева, Лейла Галиева, Миляуша Халикова и Амалия Хасанова.

В первый день дети покажут свои сольные выступления, во второй день пройдут песочные баттлы, импровизация на случайную тему. А также пройдут мастер--классы, лекции от членов жюри и преподавателей.

Вечером второго дня все участники отправятся в студию анимации Алины Хайруллиной. В третий день состоится гала-концерт и подведение итогов с награждением.