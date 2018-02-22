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Генштаб Украины изменит формат военной операции в Донбассе

22 февраля 2018, 22:36

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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко сообщил, что формат операции вооруженных сил на востоке страны будет изменен. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Будет завершена АТО (антитеррористическая операция — прим. Т-и), и мы перейдем к операции Объединенных сил», — заявил Муженко в эфире «Радио Свобода».

Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военным руководителям, создание объединенного оперативного штаба как главного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей, пояснил генерал.

Ранее, 20 февраля, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому глава Украины имеет получает право использовать армию внутри страны без согласия парламента.


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