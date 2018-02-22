В Татарстане подвели итоги чемпионата и первенства республики по смешанным единоборствам

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Подведены итоги проходившего в Лениногорске 17 и 18 февраля чемпионата и первенства Татарстана по смешанным единоборствам.

Турнир являлся отборочным состязанием для дальнейшего участия татарстанских бойцов в чемпионатах Европы и мира. Всего в соревнованиях приняли участие 60 бойцов из десяти спортивных клубов восьми городов РТ.

Кроме того, организаторы турнира провели благотворительный аукцион, на который были выставлены перчатки с автографом Федора Емельяненко. Вырученные средства, более 80 тыс. рублей, направлены на лечение двух тяжелобольных детей.

Также в рамках турнира прошла церемония награждения спортсменов, тренеров и представителей спортивных клубов, активно участвующих в развитии ММА на территории Татарстана.

Подводя итоги проведенного чемпионата, руководитель Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) РТ Радик Фархутдинов сказал: «В этом году федерация отмечает первый юбилей – пять лет со дня создания. За этот короткий промежуток времени нам удалось показать достойные результаты на федеральном и международном уровне. Все это говорит о слаженной работе подразделений федерации, о вовлеченности коллег – руководителей структурных подразделений федерации, о высоком профессионализме тренерского состава и об огромном потенциале спортсменов. На быстрое развитие федерации ММА РТ обратил внимание Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Все это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении!»

Положительную динамику развития этого вида спорта отметил и руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков: «Филиал РСБИ по РТ и Федерация ММА очень плотно взаимодействуют с момента создания федерации. Несмотря на то, что федерация существует около четырех лет, результаты работы очень впечатляют. У нас много планов по развитию единоборств в Татарстане, надеюсь, что все получится».

Следующий отборочным этапом станет чемпионат Поволжья, который состоится в начале апреля в Ижевске.