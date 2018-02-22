СМИ: Нападающий «Ростова» Александр Бухаров может перейти в «Рубин»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Ростова» Александр Бухаров может перейти в «Рубин», утверждает «СЭ».

Как стало известно изданию, контракт между «Ростовом» и футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний форвард может перейти в «Рубин». В чемпионате России сезона-2017/18 Бухаров провел 13 матчей, забив два мяча.

Воспитанник челнинского футбола Бухаров заиграл на взрослом уровне в 2002 году в клубе «Краснодар-2000», затем выступал в новороссийском «Черноморце», откуда перешел в «Рубин-2». В 2005 году начал выступления за «Рубин», за который отыграл шесть сезонов и забил 33 мяча. Дошел до сборной России (девять матчей, один гол) и, как следствие, в июле 2010 года был продан в «Зенит» вместе с Сергеем Семаком за очень приличные деньги (говорили о 20 млн евро).

За четыре сезона в Питере Александр забил 11 мячей, но так и не завоевал места в основе. После краткосрочной игры за махачкалинский «Анжи» (десять матчей, два гола), в 2014 – 2017 годах Бухаров играл за «Ростов» (82 матча, 16 голов).

В возможность перехода Бухарова в «Рубин» верится, хотя и ранее такое возвращение было почти решенным, но в итоге не состоялось. Курбан Бердыев уже привел с собой из «Ростова» Сослана Джанаева, Владимира Граната, Федора Кудряшова, Сесара Наваса, Сердара Азмуна, Павла Могилевца, Кристиана Нобоа (транзитом через «Зенит»). Таково кредо наставника «Рубина»: опираться на поле на тех футболистов, которых он хорошо знает и которым доверяет. Тем более что именно нападение «Рубина» является самым проблемным игровым звеном команды.

На днях ситуация с Бухаровым, который давно перебрался на жительство в Казань и перевез из Набережных Челнов семью, должна проясниться.