Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Сельское хозяйство

Фарид Мухаметшин рекомендовал Алексеевскому району наращивать производство сельхозпродукции

22 февраля 2018, 21:23 , Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин рекомендовал Алексеевскому району наращивать производство сельхозпродукции Глава парламента Татарстана отметил, что сельчанам удалось сохранить поголовье скота.
Фарид Мухаметшин призвал Алексеевский район решить проблему с низким качеством образования
Фарид Мухаметшин встретился с Председателем Мосгордумы
Председатель Госсовета РТ посетил выставку ретроавтомобилей в Альметьевске
В Татарстане, несмотря на отказ Госдумы, намерены ввести трудоустройство выпускников по направлению
Фарид Мухаметшин поздравил альметьевских буровиков с юбилеем

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на заседании Совета Алексеевского района РТ глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин призвал муниципалитет нарастить объем производства различного вида сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Анализируя общее состояние района, глава парламента высоко оценил работу Алексеевска по таким направлениям, как ввод жилья, капитальный ремонт жилого фонда, строительство дорог. Также он отметил активное участие района в реализации республиканских президентских программ.

Труженикам района удалось сохранить поголовье скота, добавил Мухаметшин. «Нужно понимать, что, занимаясь животноводством, можно делать деньги еще и через корма, которые мы выращиваем на своих полях. Где больше навара по стоимости? На переработке, молочной продукции и товарах, которые являются обязательными для повседневного спроса», – сказал он.

По итогам прошедшего года район поднялся на семь позиций в рейтинге социально-экономического развития Татарстана.

«Вы успешно выполнили поставленную Президентом республики задачу на 2017 год, нарастить до 25 процентов в общем объеме производства продукции района долю малого и среднего бизнеса. Вы перешагнули этот рубеж, значит, ваша экономика стала более устойчивой и менее зависимой от крупных хозяйствующих субъектов», – подчеркнул Председатель Госсовета.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter