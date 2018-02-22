Телеведущий Норкин подрался с приглашенным экспертом в прямом эфире

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Ведущий передачи «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин подрался в прямом эфире с одним из гостей передачи – представляющимся экспертов из Украины Дмитрием Суворовым. Запись инцидента опубликована на сайте канала.

Во время обсуждения ситуации на юго-востоке Украины председатель фракции партии «Левая» в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер, недавно побывавший в зоне конфликта, заявил, что в результате боев в Донбассе погибли сотни детей. «Обстрел идет по людям, по детям», – добавил он, настаивая на целенаправленном характере обстрелов.

В ответ Суворов потребовал от Маурера показать снимки погибших детей. Тогда Норкин подошел к гостю и взял его за плечо, тот в ответ начал размахивать руками. Эксперт и ведущий начали драться, после чего присутствующим пришлось разнять их.

Телеканал принес извинения зрителям, ставшим свидетелями малоприятной сцены. В комментарии НТВ отмечается, что из-за остроты обсуждаемых тем «участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции».