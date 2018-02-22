Фарид Мухаметшин призвал Алексеевский район решить проблему с низким качеством образования

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). По итогам прошедшего учебного года Алексеевский район Татарстана занял последнее место в республиканском рейтинге по качеству образования. Сегодня на заседании Совета района глава парламента республики Фарид Мухаметшин призвал проанализировать сложившуюся ситуацию, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Самая большая проблема Алексеевского района касается сферы образования, подчеркнул бывший на тот момент еще главой муниципалитета Владимир Козонков.

«Мы подводили итоги, принимали кадровые решения, ситуация выправляется. В нынешнем учебном году у нас появились олимпиадники и участники других мероприятий», – отметил он.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что нынешнее состояние образования в районе «аукнется завтра» и призвал глубоко проанализировать эту ситуацию. «Так оставлять это дело нельзя. Это уже не только ваша проблема, а забота всей республики», – констатировал он.