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Фарид Мухаметшин призвал Алексеевский район решить проблему с низким качеством образования

22 февраля 2018, 20:53 , Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин призвал Алексеевский район решить проблему с низким качеством образования Нынешнее состояние образования в районе «аукнется завтра», отметил глава парламента РТ.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). По итогам прошедшего учебного года Алексеевский район Татарстана занял последнее место в республиканском рейтинге по качеству образования. Сегодня на заседании Совета района глава парламента республики Фарид Мухаметшин призвал проанализировать сложившуюся ситуацию, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Самая большая проблема Алексеевского района касается сферы образования, подчеркнул бывший на тот момент еще главой муниципалитета Владимир Козонков.

«Мы подводили итоги, принимали кадровые решения, ситуация выправляется. В нынешнем учебном году у нас появились олимпиадники и участники других мероприятий», – отметил он.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что нынешнее состояние образования в районе «аукнется завтра» и призвал глубоко проанализировать эту ситуацию. «Так оставлять это дело нельзя. Это уже не только ваша проблема, а забота всей республики», – констатировал он.


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